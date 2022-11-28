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Политика

Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС

Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС

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Москва обсуждает с МАГАТЭ вопрос по созданию зоны защиты на Запорожской АЭС. О переговорах сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее эксперты уже отмечали, что на станции необходимы наблюдатели со стороны ООН, способные давать оценку, с какой стороны исходит угроза для АЭС. Однакео представители МАГАТЭ таких полномочий не имеют. Причиной переговоров с агентством стали новые обстрелы украинской стороной Запорожской АЭС, которая находится под контролем России.

Как отметили в Минобороны, артиллерийские удары наносились по энергоблокам, по линии электропередачи, которая питает станцию, а также спецкорпусам, где хранится ядерное топливо.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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