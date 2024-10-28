Новости мира: граждане Грузии вышли на митинг против итогов парламентских выборов

В Тбилиси проходит митинг против итогов парламентских выборов. 27 октября выйти на улицы столицы призывала президент страны Саломе Зурабишвили. Она не признала итогов голосования, а также назвала действующее правительство нелегитимным. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным Центризбиркома, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" набрала более 54%. Теперь фракция имеет право единолично формировать правительство.

Тем временем в Сети появилось видео последствий удара израильских ВВС на юге Ливана. На кадрах видно, что самолеты Израиля наносили удары по объектам "Хезболлы" в городе Тир. В Центре по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана заявили, что есть пострадавшие. Кроме того, погибли по меньшей мере 7 человек.

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