Дональд Трамп провел масштабный митинг в Madison Square Garden

За неделю до выборов в США оба кандидата проводят последние мероприятия. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп провел в Нью-Йорке 27 октября масштабный митинг в Madison Square Garden. Он собрал 20 тысяч своих сторонников в Нью-Йорке – городе, традиционно голосующем за демократов. Те, кому не хватило мест в зале, могли следить за трансляцией на уличных экранах. На сцену также вышли Роберт Кеннеди – младший, журналист Такер Карлсон и самый богатый человек планеты Илон Маск.

В это время кандидата от демократической партии Камалу Харрис поддержали сразу несколько голливудских звезд, в том числе Леонардо Ди Каприо.

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