Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 13:30

Политика

Дональд Трамп провел масштабный митинг в Madison Square Garden

Дональд Трамп провел масштабный митинг в Madison Square Garden

Новости мира: Грузию могут захлестнуть протесты после победы правящей партии на выборах

ВС РФ отразили 8 контратак украинской армии в Курской области за сутки

Новости мира: ураган унес жизни более 100 человек на Филиппинах

ВС РФ захватили ББМ "Козак" нацбатальона ВСУ "Кракен" в Курской области

В РФ курьеров могут обязать страховать ответственность перед пешеходами

Новости мира: грузовик протаранил автобусную остановку к северу от Тель-Авива

ВС РФ за сутки уничтожили под Курском более 350 боевиков ВСУ

Экономисты подводят итоги саммита БРИКС

Новости мира: в Грузии завершились парламентские выборы

За неделю до выборов в США оба кандидата проводят последние мероприятия. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп провел в Нью-Йорке 27 октября масштабный митинг в Madison Square Garden. Он собрал 20 тысяч своих сторонников в Нью-Йорке – городе, традиционно голосующем за демократов. Те, кому не хватило мест в зале, могли следить за трансляцией на уличных экранах. На сцену также вышли Роберт Кеннеди – младший, журналист Такер Карлсон и самый богатый человек планеты Илон Маск.

В это время кандидата от демократической партии Камалу Харрис поддержали сразу несколько голливудских звезд, в том числе Леонардо Ди Каприо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика