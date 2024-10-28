Новости мира: Грузию могут захлестнуть протесты после победы правящей партии на выборах

В Грузии готовятся к протестам. По итогам парламентских выборов правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" сохранила большинство и будет формировать новое правительство. Оставшиеся места распределились между оппозиционными партиями, которые заявили о несогласии с итогами голосования. Не готова признать результаты и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала граждан выходить на улицы. США и Евросоюз также выразили недовольство прошедшими выборами.

Тем временем Дональд Трамп провел масштабный митинг на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Поддержать кандидата в президенты от республиканцев пришли более 100 тысяч человек. На сцену с Трампом поднялись ключевые соратники, включая предпринимателя Илона Маска, бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди – младшего и журналиста Такера Карлсона. Между тем американские актеры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо выступили в поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

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