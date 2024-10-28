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28 октября, 08:45

Политика

ВС РФ захватили ББМ "Козак" нацбатальона ВСУ "Кракен" в Курской области

ВС РФ захватили ББМ "Козак" нацбатальона ВСУ "Кракен" в Курской области

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Российские десантники вступили в бой с украинским нацбатальоном "Кракен" в Курской области. Противник отступил, оставив технику. Одну из боевых бронированных машин ВСУ "Козак" бойцы эвакуировали с поля боя в качестве трофея.

Армия России продолжает ликвидировать противника в Курской области. Всего за сутки там ВСУ потеряли более 250 военнослужащих и две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер "Страйкер".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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