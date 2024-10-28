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28 октября, 07:15

Политика

В РФ курьеров могут обязать страховать ответственность перед пешеходами

В РФ курьеров могут обязать страховать ответственность перед пешеходами

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В Госдуму внесен законопроект, который обяжет курьеров на электросамокатах и велосипедах с мотором оформлять страховку гражданской ответственности перед пешеходами. Это нововведение направлено на повышение безопасности на дорогах и тротуарах.

По словам экспертов, сейчас получить компенсацию при наезде курьера можно только через суд, что является длительным и сложным процессом. Введение обязательного страхования может упростить эту процедуру и повысить безопасность на дорогах, хотя и приведет к увеличению стоимости доставки. Ожидается, что новые меры помогут снизить количество аварий с участием курьеров и улучшить общую безопасность на улицах. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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