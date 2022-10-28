Новости часа: Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трехсторонние переговоры Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 31 октября в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне. Об этом заявил Минздрав области.

Нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.