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Политика

Новости часа: Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

Новости часа: Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

Новости часа: Путин оценил участие РФ в ситуации между Азербайджаном и Арменией

Шесть снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты в ДНР и Херсонской области

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна пройдут 31 октября в Сочи

Новости часа: экономика РФ перейдет к росту во втором полугодии 2023 года – ЦБ

Российские военные отразили атаки ВСУ на купянском направлении

РФ делает все возможное для налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном – Путин

Заседание ОДКБ началось в Ново-Огареве

Новости часа: более 70 судов задержано за время реализации зерновой сделки из-за нарушений

РФ остается надежным партнером стран СНГ в текущих условиях – Мишустин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трехсторонние переговоры Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 31 октября в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне. Об этом заявил Минздрав области.

Нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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