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Политика

Российские военные отразили атаки ВСУ на купянском направлении

Российские военные отразили атаки ВСУ на купянском направлении

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Украинские военные пытались прорваться на купянском направлении. Все атаки противника отразили российские войска. Об этом сообщили в Минобороны.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что в результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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