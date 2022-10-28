Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Политика

Новости часа: более 70 судов задержано за время реализации зерновой сделки из-за нарушений

Новости часа: более 70 судов задержано за время реализации зерновой сделки из-за нарушений

РФ остается надежным партнером стран СНГ в текущих условиях – Мишустин

Украинская армия попыталась прорвать российскую оборону на четырех направлениях

Эксперты МАГАТЭ снова приедут на Украину – Гросси

Эксперты западных изданий оценили долги Украины перед другими странами

Россиянам показали боевую работу вертолетов Ми-35

Министр обороны Украины признал, что страна стала полигоном для испытаний западного оружия

Киев получит от США новый транш военной помощи на 275 млн долларов – СМИ

Владимир Путин выступил с речью в рамках дискуссионного клуба "Валдай"

Путин заявил, что не видит смысла в ядерном ударе по Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 70 судов задержали и отстранили за время реализации украинской части зерновой сделки из-за нарушения правил. Об этом сообщил МИД РФ.

Центробанк 28 октября рассмотрит вопрос о ключевой ставке. В данный момент она на уровне 7,5% годовых.

ЦОДД рекомендовал водителям сменить резину из-за похолодания на следующей неделе.

Читайте также
политикаэкономикагородтранспортпогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика