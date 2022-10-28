Новости часа: более 70 судов задержано за время реализации зерновой сделки из-за нарушений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 70 судов задержали и отстранили за время реализации украинской части зерновой сделки из-за нарушения правил. Об этом сообщил МИД РФ.

Центробанк 28 октября рассмотрит вопрос о ключевой ставке. В данный момент она на уровне 7,5% годовых.

ЦОДД рекомендовал водителям сменить резину из-за похолодания на следующей неделе.