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Политика

Эксперты МАГАТЭ снова приедут на Украину – Гросси

Эксперты МАГАТЭ снова приедут на Украину – Гросси

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Инспекторы МАГАТЭ снова приедут на Украину. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что миссия проверит данные о создании Киевом "грязной бомбы". Они прибудут в страну через пару дней.

По словам Гросси, специалисты должны определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке. Исследования будут проводить только на тех объектах, где по информации России, может вестись подготовка к созданию "грязной бомбы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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