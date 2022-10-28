Эксперты МАГАТЭ снова приедут на Украину – Гросси

Инспекторы МАГАТЭ снова приедут на Украину. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что миссия проверит данные о создании Киевом "грязной бомбы". Они прибудут в страну через пару дней.

По словам Гросси, специалисты должны определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке. Исследования будут проводить только на тех объектах, где по информации России, может вестись подготовка к созданию "грязной бомбы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.