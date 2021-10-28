В США выпустили первый гендерно-нейтральный паспорт. Документ получит гражданин, который не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. В графе "пол" в этом паспорте стоит отметка "Х".

Кому именно выдадут такое удостоверение, точно неизвестно, но американские СМИ полагают, что документ получит Дана Ззим – интерсексуал, который уже судился за право не быть ни мужчиной, ни женщиной.

Отмечается, что в следующем году планируется начать массовый выпуск подобных документов. И это, по мнению политологов, только начало. Возможно, вскоре работодателей обяжут принимать определенное количество людей Х на руководящие должности.

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