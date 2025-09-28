28 сентября, 21:15Политика
Большие очереди выстроились у здания посольства Молдавии в Москве
У здания посольства Молдавии в Москве выстроились большие очереди, граждане республики хотели проголосовать на парламентских выборах.
Некоторым пришлось ехать из других городов, поскольку в России предусмотрено всего два участка. При этом в Германии или Италии было открыто несколько десятков избирательных участков.
Несмотря на это, голосование в Москве прошло штатно и без задержек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.