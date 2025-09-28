Большие очереди выстроились у здания посольства Молдавии в Москве

У здания посольства Молдавии в Москве выстроились большие очереди, граждане республики хотели проголосовать на парламентских выборах.

Некоторым пришлось ехать из других городов, поскольку в России предусмотрено всего два участка. При этом в Германии или Италии было открыто несколько десятков избирательных участков.

Несмотря на это, голосование в Москве прошло штатно и без задержек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

