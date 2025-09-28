Новости мира: в Молдавии пройдет голосование на парламентских выборах

В Молдавии пройдет голосование на парламентских выборах. Избиратели выбирают депутатов на ближайшие четыре года. Это все проходит на фоне давления на оппозицию, которая выступает за восстановление стратегических отношений с Россией. Всего зарегистрировано 23 кандидата. Среди них 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. От того, кто победит зависит дальнейший внешнеполитический курс.

Тысячи человек вышли на марш в столице Аргентины, требуя наказать виновных в жестоком убийстве трех девушек. Люди прошли колонной от площади перед президентским дворцом до здания конгресса. Тела убитых нашли на окраине города. Полиция предполагает, что с ними расправились наркоторговцы, а мотивом была месть. Бандиты заманили молодых женщин в дом, где обвинили в краже кокаина. Судмедэксперты установили, что перед смертью их пытали. Предполагаемый заказчик, гражданин Перу вероятно бежал из страны. Он объявлен в розыск.

