Пушилин рассказал о высокой явке на прошедших выборах в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин, говоря о высокой явке на прошедших выборах в регионе, подчеркнул, что такая активность стала очередным подтверждением правильности выбора в пользу воссоединения с Россией. Об этом он заявил на встрече Владимира Путина с избранными главами российских регионов.

Сергей Собянин считает, что успехи выборов глав регионов России напрямую связаны с высоким рейтингом главы государства Владимира Путина и государственной политики в целом. Об этом он сообщил тоже на встрече президента с избранными главами российских регионов.