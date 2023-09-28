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28 сентября, 15:00

Политика

Пушилин рассказал о высокой явке на прошедших выборах в ДНР

Пушилин рассказал о высокой явке на прошедших выборах в ДНР

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Глава ДНР Денис Пушилин, говоря о высокой явке на прошедших выборах в регионе, подчеркнул, что такая активность стала очередным подтверждением правильности выбора в пользу воссоединения с Россией. Об этом он заявил на встрече Владимира Путина с избранными главами российских регионов.

Сергей Собянин считает, что успехи выборов глав регионов России напрямую связаны с высоким рейтингом главы государства Владимира Путина и государственной политики в целом. Об этом он сообщил тоже на встрече президента с избранными главами российских регионов.

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