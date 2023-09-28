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28 сентября, 11:15

Политика

РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия – Гаврилов

РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия – Гаврилов

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Российская сторона призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия, привлекать эти средства нет необходимости. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Российская система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась DDoS-атаке из других стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

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