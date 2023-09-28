РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия – Гаврилов

Российская сторона призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия, привлекать эти средства нет необходимости. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Российская система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась DDoS-атаке из других стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.