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28 сентября, 10:30

Политика

В Нагорном Карабахе объявили о ликвидации непризнанной республики

В Нагорном Карабахе объявили о ликвидации непризнанной республики

В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении существования непризнанной республики

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что указ касается действий, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Согласно ему, будут распущены все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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