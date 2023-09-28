В Нагорном Карабахе объявили о ликвидации непризнанной республики

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что указ касается действий, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Согласно ему, будут распущены все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.