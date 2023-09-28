Артиллерия группировки войск "Центр" подавила 20 украинских артиллерийских расчетов на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

На донецком направлении украинская армия пытается усиливать давление на российскую оборону. Так, подразделения группировки войск "Юг" отбили за сутки под Клещеевкой, Невельским и Спорным 10 мощных атак пяти бригад ВСУ. Противник потерял почти 400 военнослужащих, четыре танка, девять БМП и две американских артиллерийских системы.

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