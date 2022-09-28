Госдеп США назвал "дезинформацией" версию об их причастности к ЧП на "Северных потоках"

В Госдепартаменте США назвали "дезинформацией" версию об их причастности к ЧП на "Северных потоках".

Это заявление появилось после сообщений СМИ о том, что у острова Борнхольм регулярно кружили военные вертолеты США. Сейчас российские и европейские специалисты собирают подробности. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.