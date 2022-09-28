Новости часа: ВСУ могут использовать оружие США для ударов по освобожденным территориям

Украина может использовать оружие США для ударов по освобожденным РФ территориям, заявил Госдеп.

Рост страховых пенсий в РФ превысит 15% за 2022 год, сообщило министерство труда.

Финансовая грамотность станет обязательной в 10–11 классах в следующем учебном году, заявило Минпросвещения.