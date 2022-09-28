В РФ возбудили дело о международном терроризме из-за взрывов на "Северных потоках"

В России возбудили дело по статье о международном терроризме из-за взрывов на "Северных потоках". Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В результате ЧП РФ получила существенный экономический ущерб, подчеркнули в ведомстве. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.