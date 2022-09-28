Песков заявил, что задача по освобождению территории ДНР сохраняется

После подписания соглашений о вхождении новых регионов в состав России нельзя будет говорить о достижении всех целей спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, задача по освобождению территории всей Донецкой Народной Республики сохраняется.

Также, как заявил пресс-секретарь президента, Владимир Путин пока не планирует выступать с отдельным обращением по итогам референдумов.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.