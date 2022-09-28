Новости часа: газ в "Северных потоках" может закончиться к концу недели

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Энергетическое агентство Дании сообщило, что газ в "Северных потоках" может закончиться к концу недели. Об этом также сообщили в Reuters.

Состояние детей, находящихся в больницах Ижевска после стрельбы в школе, – стабильное. Об этом рассказал глава Удмуртии.

Более 700 школьников сопроводили в метро в сентябре сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Этой новостью поделился Дептранс.