Международные наблюдатели поделились впечатлениями об организации референдумов

Своими впечатлениями о прошедших референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также на избирательных участках на территории России, поделились международные наблюдатели из Германии, Франции, Индии и других стран. Они выступили на площадке Общественной палаты РФ 28 сентября.

Наблюдатель из Индии рассказала, как посещала территории в Донбассе, и заявила о прозрачности процедур на референдумах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.