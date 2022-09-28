Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по диверсиям на "Северном потоке". Оно назначено на 30 сентября. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

26 сентября сразу на трех участках газопроводов упало давление. После проверки власти Швеции и Дании объявили, что утечка произошла после взрывов. Прогнозы по поводу ремонта неутешительные – трубы могут оказаться непригодными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.