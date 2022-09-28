В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях рассказали о ходе референдумов

Госдума соберется на внеплановое заседание в понедельник, 3 октября. Депутатам предстоит принять ряд решений, связанных с референдумами, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В регионах начали готовиться к интеграции в состав России. За это решение проголосовали большинство жителей. Известно, что глава ДНР Денис Пушилин дождался итогового протокола и запланировал поездку в Москву для проведения завершающих юридических процедур.

Как в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.