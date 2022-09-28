Госдума соберется на внеплановое заседание 3 октября

Госдума соберется на внеплановое заседание в понедельник, 3 октября. Депутатам предстоит принять ряд решений, связанных с референдумами, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В регионах тоже начали готовиться к интеграции в состав России. За это решение проголосовали большинство жителей. Как проходил референдум? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.