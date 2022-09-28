Новости часа: процесс интеграции новых территорий в РФ может занять от 5 до 10 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Процесс интеграции новых территорий в РФ может занять от 5 до 10 лет. Об этом сообщила сенатор Крыма Ольга Ковитиди.

На портале "Объясняем.рф" объяснили детали частичной мобилизации. Например, личное вручение повестки под подпись – единственная форма оповещения мобилизуемого.

"Уральские авиалинии" вернут мобилизованным гражданам деньги за неиспользованные билеты. Об этом рассказали в компании.