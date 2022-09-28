ВСУ потеряли 13 единиц техники при неудачном наступлении на Красный Лиман – МО РФ

ВСУ потеряли более 70 человек и 13 единиц техники при неудачном наступлении на Красный Лиман. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, вооруженные силы России разбили пункт временной дислокации нескольких тактических групп.

С начала проведения спецоперации украинская армия потеряла 305 самолетов, 155 вертолетов, 377 зенитно-ракетных комплексов, более пяти тысяч танков и других боевых машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.