ВС РФ ликвидировали более 150 военных ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы России ликвидировали более 150 военных ВСУ массированным ударом в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили 12 единиц бронетехники на этом участке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.