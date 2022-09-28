Новости часа: главы ЛНР и Херсонской области обратились к Путину после референдумов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Главы ЛНР и Херсонской области обратились к Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.

Бюджет России выдержит бремя социальных обязательств при росте населения после вхождения новых территорий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Срочников могут мобилизовать после их увольнения в запас. Такую информацию предоставили на портале "Объясняем.рф".

Пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября. Сроки сдвигают из-за принятия решений по референдумам, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.