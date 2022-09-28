Леонид Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав РФ в качестве нового субъекта

Леонид Пасечник подписал предложение Путину о принятии ЛНР в состав РФ в качестве нового субъекта. Между тем в Госдуме 28 сентября прошло совещание с лидерами фракций по итогам референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нижняя палата парламента соберется на внеплановое заседание 3 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.