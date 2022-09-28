ГД должна скорректировать план работ для принятия решений по итогам референдумов – Володин

Госдума должна скорректировать план работ для принятия решений по итогам референдумов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также он рассказал, что депутатам Госдумы необходимо работать в Москве на этой неделе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.