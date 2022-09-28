На линии соприкосновения в Донбассе становится больше инструкторов НАТО – Пушилин

На линии соприкосновения в Донбассе становится все больше инструкторов НАТО. Они возглавляют подразделения ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Только за последние сутки территорию ДНР обстреляли 48 раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.