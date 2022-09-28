Союзные войска России поразили боевиков ВСУ в Запорожье

Союзные силы нанесли удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по позициям противника и военной инфраструктуре Украины. В городе Запорожье поражены пункты временной дислокации иностранных наемников и девятого полка специального назначения "Гепард" нацгвардии Украины.

Также большие потери были у мотопехотной бригады в промышленной зоне Николаева и аэромобильной бригады ВСУ у Константиновки Донецкой Народной Республики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.