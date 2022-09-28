Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились

Референдумы о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялись. В Луганске и Донецке явка достигла почти 100%.

Все дни, пока шло голосование, украинские войска вели обстрелы. Несмотря на это, комиссии продолжали свою работу, а жители шли голосовать.

Сколько человек выбрали ответ "Да"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.