Телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского триколора

Телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Видео опубликовала Общественная палата ЛНР.

Триколор можно было видеть практически со всех концов города. На фоне также легко читалась надпись "В сердце". Таким образом жители отметили проходящий в республике референдум.

По последним данным ЦИК ЛНР, явка составила больше 90%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.