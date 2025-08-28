Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 06:30

Политика

Таиланду и Камбодже удалось договориться о сохранении мира

Таиланду и Камбодже удалось договориться, как достичь деэскалации конфликта и сохранить мир. Военные представители стран обсудили эти темы на заседании регионального комитета по вопросам границ, которое прошло в тайском городе Сисакет.

В совместном заявлении говорится о подтверждении приверженности выполнению решений о прекращении огня, которые были приняты на переговорах глав правительств двух государств месяцем ранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

