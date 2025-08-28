Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

Новости

28 августа, 07:45

Политика

"Новости мира": премьер Польши заявил, что вступление Молдавии в ЕС в интересах Европы

"Новости мира": премьер Польши заявил, что вступление Молдавии в ЕС в интересах Европы

Новости мира: двое детей погибли в результате стрельбы в католической школе в США

Военно-морские флоты России и Китая впервые провели совместное патрулирование

"Вопрос спорный": в ГД предложили защитить право педагога на отдых

Новости мира: более 800 человек погибли в Пакистане из-за наводнений

Российские военные окружили части обороны ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Новости мира: в Белом доме состоится встреча для обсуждения ситуации в секторе Газа

ВС РФ нанесли удар по пехоте ВСУ в одной из лесополос

"Вопрос спорный": в РФ предложили платить оклад к отпускным работающим больше 5 лет

Освобождение села Запорожское на границе с ДНР лишило ВСУ опорного узла обороны

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вступление Молдавии в Евросоюз отвечает интересам Европы. Политик вместе с лидерами Германии и Франции прибыл на встречу с президентом республики Майей Санду. Он напомнил, что страна приближается к Евросоюзу с 2014 года, а в 2022-м получила статус кандидата на вступление.

В испанском городе Буньоль прошла "Томатина" – знаменитый фестиваль, известный томатными баталиями. В этом году мероприятие проводилось в 78-й раз, в нем приняли участие 22 тысячи человек. Главным событием стала битва помидорами, для которой использовали специально выращенные плоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политика

