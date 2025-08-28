"Новости мира": премьер Польши заявил, что вступление Молдавии в ЕС в интересах Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вступление Молдавии в Евросоюз отвечает интересам Европы. Политик вместе с лидерами Германии и Франции прибыл на встречу с президентом республики Майей Санду. Он напомнил, что страна приближается к Евросоюзу с 2014 года, а в 2022-м получила статус кандидата на вступление.

В испанском городе Буньоль прошла "Томатина" – знаменитый фестиваль, известный томатными баталиями. В этом году мероприятие проводилось в 78-й раз, в нем приняли участие 22 тысячи человек. Главным событием стала битва помидорами, для которой использовали специально выращенные плоды.

