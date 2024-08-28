Социологи прогнозируют высокую явку на сентябрьских выборах в Мосгордуму

Высокая явка ожидается на сентябрьских выборах в Мосгордуму. По прогнозам социологов она составит от 31 до 39%. Об этом рассказал на брифинге председатель экспертного совета Общественной палаты Москвы Александр Асафов.

Принять участие в выборах могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе. Выборы состоятся с 6 по 8 сентября. Жители столицы изберут депутатов Московской городской думы. А жители Троицкого и Новомосковского округов и района Куркино – еще и муниципальных депутатов.

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