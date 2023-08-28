Летчиков ВСУ допустят к истребителям F-16 после экзамена по английскому языку

Украинских летчиков допустят к истребителям F-16 только после экзамена по английскому языку. В списке абитуриентов, предоставленном Киевом, 32 пилота. Как пишут западные СМИ со ссылкой на американских чиновников, приступить к полетам по факту могут лишь восемь летчиков. Остальные месяц будут учить английский язык.

Готова ли вообще Украина принять и обслуживать "натовские" военные самолеты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.