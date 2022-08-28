Новости последнего часа: два мирных жителя погибли в ДНР в результате обстрелов за день

Концентрация загрязняющих веществ в столичном воздухе за сутки не превысила норму, сообщает Роспотребнадзор.

Два мирных жителя погибли в ДНР в результате обстрелов за день. Об этом стало известно по данным штаба территориальной обороны ДНР.

Баскетболисты сборной Москвы стали победителями Спартакиады.

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