Новости последнего часа: автопробег в поддержку Сербии прошел в Москве

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку. Об этом сообщили местные власти.

В МИД РФ заявили, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоится вне зависимости от деструктивного влияния Киева.

Автопробег в поддержку Сербии прошел в Москве.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.