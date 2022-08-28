В Минобороны сообщили об уничтожении нефтехранилища с топливом для ВСУ

ВС России уничтожили нефтехранилище с топливом для украинских военных в Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военные нанести удар по цехам завода "Мотор Сич" в Запорожье, где ремонтировали украинские вертолеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.