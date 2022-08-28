В Москве перед выборами протестировали систему ДЭГ

Перед муниципальными выборами в Москве протестировали систему дистанционного электронного голосования. Такой формат сейчас выбирают сотни тысяч москвичей. К тому же, те, кто проголосует онлайн, смогут получить машину или призовые баллы.

Подробнее об онлайн голосовании – в сюжете телеканала Москва 24.

