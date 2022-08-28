Москвичам рассказали о главных событиях за рубежом

Жертвами волнений в ливийской столице стали 23 человека. Известно также о 140 пострадавших. В Триполи обострилось противостояние политиков, претендующих на власть. Между сторонниками главы Правительства национального согласия Абделя Хамида Дбейбе и избранного парламентом премьер-министра Фатхи Башага начались жесткие столкновения.

В Буэнос-Айресе на митинге в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер вспыхнули беспорядки. Пострадали не менее семи полицейских. Политика обвиняют в коррупции. В начале недели прокуратура потребовала для нее 12 лет тюрьмы.

Президента Франции Эмманюэля Макрона освистали во время визита в Алжир. Инцидент произошел в городе Оран на севере страны. Во время прогулки местные жители стали выкрикивать оскорбления в адрес Макрона и Франции. Люди недовольны политикой Парижа в отношении Алжира. Французский лидер в ответ сделал вид, что ничего не происходит, поблагодарил собравшихся и ушел.

А Испанию засыпало градом. Интенсивные ледяные осадки прошли в городе Берга в Каталонии. Град был не просто мощным – сами ледяные горошины оказались довольно крупными. Тем временем метеорологи предупреждают о возможных подтоплениях, в регионе ожидаются сильные ливни.

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