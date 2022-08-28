Москвичам рассказали о ситуации в зоне российской спецоперации

Украинская сторона продолжает обстреливать гражданские объекты в ЛНР и ДНР. Есть погибшие среди мирных жителей.

Так, в Донецке несколько боеприпасов разорвались у гостиницы и здания администрации республики. Взрывной волной повалило деревья, выбило стекла из придорожных будок и машин.

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