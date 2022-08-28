ВС РФ уничтожили три РСЗО "Град" в Харьковской области

Российские военные в Харьковской области уничтожили три установки РСЗО "Град". Также несколько РСЗО и взводы САУ "Гвоздика" подавлены в ДНР и Николаевской области.

Кроме того, ВКС РФ удалось сбить украинский Миг-29 в районе Малиновки в ДНР. А в районе Григоровки уничтожена самоходная установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Подробнее о ходе российской спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

