Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение нескольким штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и территориальной обороны у Константиновки, Северска и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).

При этом подразделения российской армии продвинулись в селе Федоровка и закрепились на его восточных окраинах. По словам военных экспертов, в настоящее время Вооруженные силы РФ подавляют БПЛА противника ударами по разведываемым позициям оператора беспилотников.

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