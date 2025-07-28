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28 июля, 11:30

Политика

Вооруженные силы РФ нанесли поражение нескольким штурмовым бригадам ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли поражение нескольким штурмовым бригадам ВСУ

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Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение нескольким штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и территориальной обороны у Константиновки, Северска и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).

При этом подразделения российской армии продвинулись в селе Федоровка и закрепились на его восточных окраинах. По словам военных экспертов, в настоящее время Вооруженные силы РФ подавляют БПЛА противника ударами по разведываемым позициям оператора беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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