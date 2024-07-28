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Новости

28 июля, 19:30

Политика

Новости мира: Малайзия официально направила РФ письмо с заявкой на вступление в БРИКС

Новости мира: Малайзия официально направила РФ письмо с заявкой на вступление в БРИКС

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Малайзия официально направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС, а также выразила готовность стать стратегическим партнером союза. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Израиль заявил, что "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел футбольного поля на Голанских высотах. В результате субботней атаки, погибли 12 человек, включая детей. По данным израильской экспертизы, на Голанах упала ракета иранского производства.

Сильнейшее за последние годы наводнение наблюдается на юге Китая. Рекордное количество осадков выпало сразу в нескольких регионах страны. Сотни предприятий приостановили работу.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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