Корабли Балтийского флота прибыли на Кубу. Это уже второй дружественный визит. В составе: учебный корабль "Смольный", танкер "Ельня" и патрульный корабль "Неустрашимый". Впереди ждет культурная программа. В порту российские корабли будут находиться до 30 июля.

Потенциальное размещение ядерного оружия США в странах Юго-Восточной Азии создаст риски для безопасности региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам пресс-конференции визита в Малайзию. Так же министр напомнил, что Вашингтон уже активно сотрудничает с неядерными странами НАТО, проводя совместные миссии по обучению их военнослужащих использованию ядерного оружия.

Украина не станет членом ЕС и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Евросоюз проиграл в текущем конфликте, поскольку не может финансировать боевые действия, а также восстановление и функционирование украинского государства.

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